Sinemalarda bu hafta 10 yeni film gösterime giriyor, aralarında Cinlerin Düğünü var

Sinemalarda bu hafta 10 yeni film gösterime giriyor, aralarında Cinlerin Düğünü varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinemalarda bu hafta farklı türde 10 yeni film izleyiciyle buluşuyor. Öne çıkanlar arasında dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali Platform bölümünde yapan “Cinlerin Düğünü” ve komedi türündeki “Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması” bulunuyor.
(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta farklı türde 10 yeni film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında, dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali Platform bölümünde yapan "Cinlerin Düğünü" ile komedi türündeki "Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması" yer alıyor.
İşte o filmler:
Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması
Serinin bu filmi, hayatlarını düzene sokmaya çalışan ekibin, kaçırılmalarının ardından Almanya'ya uzanan maceralarını konu ediyor.
Tür: Komedi
Yönetmen: Murat Şeker
Oyuncular: Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın
Cinlerin Düğünü
Film, Anadolu'nun gözlerden uzak ve tekinsiz bir köyünde kız kardeşleri Ceren'in düğünü vesilesiyle uzun yıllar sonra bir araya gelen dört kardeşin hikayesini anlatıyor.
Tür: Dram
Yönetmen: Ferit Karahan
Oyuncular: Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen
7. Mihrak Zahir
Film, gizemli bir hastanın sayıklamalarıyla yüzyıllardır mühürlü karanlık bir geçidin uyandığını fark eden bir nöropsikoloğun, ablasının şüpheli ölümünü araştırmak için döndüğü Kıbrıs'ta kadim bir varlığın dünyaya geçişini engelleme mücadelesini konu ediniyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Ogan Güntem
Oyuncular: Hilal Yazıcı, Onur Aktaş, Elif Baysal
Gece Köpekleri
Üç arkadaşın giriştiği bir soygun ufak bir hata yüzünden bütün geceyi içinden çıkılmaz bir hale getirir.
Tür: Aksiyon
Yönetmen: Murat Yazıcı
Oyuncular: Gökhan Yıkılkan, Savaş Satış, Bilal Yakıcı
George Michael: The Faith Tour
Film, George Michael'ın solo kariyerinin yükseliş dönemine damga vuran 1988 tarihli Faith Tour kapsamında Paris'te verdiği konserlerden daha önce yayımlanmamış görüntülerini beyaz perdeye taşıyor.
Tür: Müzikal
Yönetmen: David Austin, Andrew Morahan
Ramayana: Efsanenin Doğuşu
Film, Hint mitolojisinin ve dünya edebiyatının en önemli iki büyük destanından biri olan Ramayana'yı konu ediyor.
Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera
Yönetmen: Nitesh Tiwari
Oyuncular: Ranbir Kapoor, Sai Pallavi, Yash
Vahşi At Dokuz
1973'te Şili'de gerçekleşen askeri darbenin hemen öncesinde gizemli bir görev için Paskalya Adası'na gönderilen iki CIA ajanının hikayesi anlatılıyor.
Tür: Gerilim
Yönetmen: Martin McDonagh
Oyuncular: Sam Rockwell, John Malkovich, Steve Buscemi
Şapkalı Kedi
Şapkalı Kedi, Hayal Gücü ve İlham Kurumu Enstitüsü (H.G.İ.K.E.) tarafından zorlu bir göreve atanır. Yeni taşındıkları kasabada Gabby ve Sebastian adlı iki kardeşi neşelendirmekle görevlendirilen Şapkalı Kedi, işlerin kontrolden çıkmasının ardından sihirli şapkasını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Alessandro Carloni, Erica Rivinoja
Ortadoğu'da Bir Zamanlar
Film, Orta Doğu'da çalışan Çinli şef Xu Fu'nun, savaşın ortasında restoranına sığınan sivilleri ve sevdiklerini korumak için kendi hayatını riske atmasını anlatıyor.
Tür: Dram
Yönetmen: Muye Wen
Oyuncular: Teng Shen, Qiming Jiang, Tanner Hagen
Araknofobi: Kabus Film, seyahatten dönen bir apartman sakininin farkında olmadan beraberinde getirdiği ölümcül bir örümcek türünün yol açtığı istilayı ve ardından yaşanan hayatta kalma mücadelesini konu ediyor.
Tür: Gerilim
Yönetmen: Angel Gómez Hernández
Oyuncular: Chris Rogers, Matilda Lutz, Gregg Sulkin
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