Sinemalarda bu hafta 10 yeni film gösterime giriyor, aralarında Cinlerin Düğünü var - Son Dakika
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Sinemalarda bu hafta 10 yeni film gösterime giriyor, aralarında Cinlerin Düğünü var

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Sinemalarda bu hafta 10 yeni film gösterime giriyor, aralarında Cinlerin Düğünü var
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Sinemalarda bu hafta farklı türde 10 yeni film izleyiciyle buluşuyor. Öne çıkanlar arasında dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali Platform bölümünde yapan “Cinlerin Düğünü” ve komedi türündeki “Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması” bulunuyor.

(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta farklı türde 10 yeni film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında, dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali Platform bölümünde yapan "Cinlerin Düğünü" ile komedi türündeki "Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması" yer alıyor.

İşte o filmler:

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması

Serinin bu filmi, hayatlarını düzene sokmaya çalışan ekibin, kaçırılmalarının ardından Almanya'ya uzanan maceralarını konu ediyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Murat Şeker

Oyuncular: Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın

Cinlerin Düğünü

Film, Anadolu'nun gözlerden uzak ve tekinsiz bir köyünde kız kardeşleri Ceren'in düğünü vesilesiyle uzun yıllar sonra bir araya gelen dört kardeşin hikayesini anlatıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Ferit Karahan

Oyuncular: Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen

7. Mihrak Zahir

Film, gizemli bir hastanın sayıklamalarıyla yüzyıllardır mühürlü karanlık bir geçidin uyandığını fark eden bir nöropsikoloğun, ablasının şüpheli ölümünü araştırmak için döndüğü Kıbrıs'ta kadim bir varlığın dünyaya geçişini engelleme mücadelesini konu ediniyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Ogan Güntem

Oyuncular: Hilal Yazıcı, Onur Aktaş, Elif Baysal

Gece Köpekleri

Üç arkadaşın giriştiği bir soygun ufak bir hata yüzünden bütün geceyi içinden çıkılmaz bir hale getirir.

Tür: Aksiyon

Yönetmen: Murat Yazıcı

Oyuncular: Gökhan Yıkılkan, Savaş Satış, Bilal Yakıcı

George Michael: The Faith Tour

Film, George Michael'ın solo kariyerinin yükseliş dönemine damga vuran 1988 tarihli Faith Tour kapsamında Paris'te verdiği konserlerden daha önce yayımlanmamış görüntülerini beyaz perdeye taşıyor.

Tür: Müzikal

Yönetmen: David Austin, Andrew Morahan

Ramayana: Efsanenin Doğuşu

Film, Hint mitolojisinin ve dünya edebiyatının en önemli iki büyük destanından biri olan Ramayana'yı konu ediyor.

Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera

Yönetmen: Nitesh Tiwari

Oyuncular: Ranbir Kapoor, Sai Pallavi, Yash

Vahşi At Dokuz

1973'te Şili'de gerçekleşen askeri darbenin hemen öncesinde gizemli bir görev için Paskalya Adası'na gönderilen iki CIA ajanının hikayesi anlatılıyor.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Martin McDonagh

Oyuncular: Sam Rockwell, John Malkovich, Steve Buscemi

Şapkalı Kedi

Şapkalı Kedi, Hayal Gücü ve İlham Kurumu Enstitüsü (H.G.İ.K.E.) tarafından zorlu bir göreve atanır. Yeni taşındıkları kasabada Gabby ve Sebastian adlı iki kardeşi neşelendirmekle görevlendirilen Şapkalı Kedi, işlerin kontrolden çıkmasının ardından sihirli şapkasını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Alessandro Carloni, Erica Rivinoja

Ortadoğu'da Bir Zamanlar

Film, Orta Doğu'da çalışan Çinli şef Xu Fu'nun, savaşın ortasında restoranına sığınan sivilleri ve sevdiklerini korumak için kendi hayatını riske atmasını anlatıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Muye Wen

Oyuncular: Teng Shen, Qiming Jiang, Tanner Hagen

Araknofobi: Kabus Film, seyahatten dönen bir apartman sakininin farkında olmadan beraberinde getirdiği ölümcül bir örümcek türünün yol açtığı istilayı ve ardından yaşanan hayatta kalma mücadelesini konu ediyor.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Angel Gómez Hernández

Oyuncular: Chris Rogers, Matilda Lutz, Gregg Sulkin

Kaynak: ANKA
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