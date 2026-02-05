"Sinemanın İlham Veren Anıları" Sergisi, Mersinli Sanatseverlerle Buluştu

(MERSİN) - Sinema ve görsel kültürü bir araya getiren tekstil mühendisi ve sanatçı Seçil Coşgun'un "Sinemanın İlham Veren Anıları" adlı sergisi, Mersinli sanatseverlerle buluştu. 36 eserin yer aldığı sergi, Mersin Sinema Ofisi'nin (MSO) katkılarıyla Mersin Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı.

Tekstil mühendisi ve sanatçı Seçil Coşgun'un "Sinemanın İlham Veren Anıları" sergisi izlenime açıldı. Mersin Sinema Ofisi katkılarıyla hayata geçirilen ve Mersin Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu'nda "Gelenekten Geleceğe Yün" temasıyla düzenlenen sergide; sinema tarihinden izler taşıyan sahneler ile animasyon ve çizgi film karakterlerinden oluşan, yün keçe tekniğiyle hazırlanmış 36 eser yer alıyor.

49 sinema filminden kesitlerin yer aldığı interaktif yarışma ise sinemanın kültürel bellekteki yerini oyun kavramı üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor.

Ziyaretçiler eserlerde yer aldığını düşündükleri filmleri tahmin ediyor

Sergi kapsamında düzenlenen interaktif yarışmada ise ziyaretçilerden eserlerde yer aldığını düşündükleri filmleri tahmin etmeleri isteniyor. Ziyaretçiler, eserin yanında bulunan QR kodu taratarak yarışma formuna ulaşabiliyor. Her yarışmacı doğrulanmış bir e-posta adresiyle yanıtlarını gönderebiliyor. Aynı adresle ikinci kez katılım ise sağlanamıyor. Görseller içerisinde ve sergi salonunda bulunan renk, ses, şekil ve benzeri birçok şey ipucu niteliği taşıyor. Çizimler, filmle bağlantı kurmayı sağlayan temel ibareler yer alıyor. Yarışma tahminlerinin en geç 10 Şubat Salı günü saat 12.00'ye kadar gönderilmesi gerekiyor. Sonuçlar ve ödül töreni ise aynı gün akşam saat 16.00'da sergi salonunda gerçekleşecek.

"Yün keçe üzerine işlenmiş eserlerinden oluşan bir sergi"

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, serginin Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde MSO iş birliğinde açıldığını söyledi. Serginin Mersin Arkeoloji Müzesi'nde 4-10 Şubat günlerinde 08.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceğini belirten Akça, "Sergimiz, 1990'lı ve 2000'li yılların çizgi film ve animasyon karakterlerinin yün keçe üzerine işlenmiş eserlerinden oluşan bir sergi. Sergimizi ziyaret eden vatandaşlarımız salonumuzda interaktif yarışmayla da geçmişe aslında bir yolculuk gerçekleştirecekler. Bu yarışmanın sonucunda da daha fazla bilen ilk 3 kişi de bizden ödüllü sinema bileti kazanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Sinema Ofisi'nin kentte sinemayla alakalı söyleşiler, atölyeler ve sergiler gibi etkinliklerle birlikte kentte yaşayan sanatseverlerle sinemayı buluşturmaya yönelik etkinlikler yapmaya devam edeceğini belirten Akça, "Mersin gerçekten gerek tarihi anlamında gerek coğrafyası, gerekse de insan yapısıyla gerçekten sinema anlamında uzun vadede çok fazla yatırım alabilecek bir şehir. Dolayısıyla Mersin Sinema Ofisi de bu yatırımı kentimize çekmek için de gerek yapımcıları çekme noktasında gerekse kentteki kültür-sanat meraklılarına sinemayla alakalı güzel etkinlikler yapmak için harika çalışmalar yapmaya devam edecek" diye konuştu.

Sergi sahibi sanatçı Seçil Coşgun ise şunları söyledi:

"Yün; kadimliğinin dışında, geçmişle gelecek arasında köprü kuran bir malzeme"

"Yün; kadimliğinin dışında, geçmişle gelecek arasında köprü kuran ve alışılmışın dışına çıkan bir dille karşımıza çıkmakta. Eserlerin genelinde bize çocukluk anılarımızı aslında anılarda kalmayan, günümüzde de mutlu eden anılarıyla birleştirmek istedim. Sergi; animasyon, anime ve çizgi filmlerden oluşan karakterler içeriyor. Geleneksel olanı modern ve çağdaş bir dille taşımış oluyoruz. Bu eserimiz 1950'den günümüze kadar ulaşmış olan ve yönetmenlerin çekmiş olduğu sinema filmlerinden oluşmakta. Her biri yine yünle oluşturulmuş eserler. Bir yarışma içeriği mevcut ve filmlerin her biri bir filmi anlatan karelerden ibaret. Renkleri, dokusu, imgeleri bir ipucu niteliğinde. İzleyicilerimiz filmler konusunda tahmin ettikleri görselleri karekod uygulamasına tıklayarak tahminlerini yürütecekler ve sonrasında bir yarışmaya dahil olmuş olacaklar."

"Anime ve çizgi filmlerin sanata dönüştürülmesi mükemmel olmuş"

Sergiyi ziyaret eden fotoğraf sanatçısı Monika Kukide, "Böyle bir serginin Mersin'e kazandırılması çok kıymetli olmuş. Gerçekten kadim bir malzeme kullanılmış. Yünden ortaya çıkmış ve keçelerle bir de bir döneme ait animasyon filmlerin yansıması bence gençlerin çok dikkatini çekecek farklı bir çalışmaya imza atmış. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Sinema Ofisi'ne teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Bir diğer ziyaretçi Gülseren Coşkun ise ilk defa böyle bir sergi gördüğünü belirterek, "Mest oldum. Küçükten büyüğe herkese hitap eden ve çok sevilen bir sergi. Anime ve çizgi filmlerin sanata dönüştürülmesi mükemmel olmuş. Düşünce olarak harika ve uygulama çok güzel, çok sevdim. Büyükşehir Belediyesi'nin sanata bakış açısını kıymetli buluyorum ve sanata verdiği önem olarak değerlendiriyorum. Bu da çok güzel ve Mersin'imize büyük katkı sağlıyor" dedi.