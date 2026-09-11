Singapur'da eski kız arkadaşına 369 bin dolar harcayan CEO davayı kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Singapur'da eski kız arkadaşına 369 bin dolar harcayan CEO davayı kaybetti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Singapur'da bir lojistik firmasının CEO'su, eski kız arkadaşına hediyeler için harcadığı 369 bin doları geri almak için açtığı davayı kaybetti. Yüksek Mahkeme, parayı isteyerek harcadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

Singapur'da bir kişi, eski kız arkadaşına aldığı hediyeler için harcadığı 369 bin doları geri almak için açtığı davayı kaybetti.

BBC'nin haberine göre Singapur Yüksek Mahkemesi, Chander Agarwal isimli kişinin, Felicia Lee isimli eski kız arkadaşına karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Agarwal'ın eski kız arkadaşına pahalı hediyeler almak için 369 bin doları "isteyerek harcadığını" belirterek, Agarwal'ın talebini reddetti.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Lee Seiu Kin, Agarwal'ın Lee ile birlikte olmadan önce bile kadına pahalı hediyeler aldığını ve bu hediyelerin karşılığını beklemediğini belirtti.

Bir lojistik firmasında üst yönetici (CEO) olan Agarwal, kabin memuru Felicia Lee ile 2019'da uçakta tanıştığını ve Eylül 2022'den Aralık 2023'e kadar ilişki yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Singapur, Mahkeme, Güncel, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel Singapur'da eski kız arkadaşına 369 bin dolar harcayan CEO davayı kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü
Sanayi sitesi Teksas’a döndü Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi Sanayi sitesi Teksas’a döndü! Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Kongo’da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi Kongo'da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi
Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı

14:10
Recep Yazıcıoğlu’nun hayali harabeye döndü
Recep Yazıcıoğlu'nun hayali harabeye döndü
14:09
İsmail Kartal’ın istifasının perde arkası ortaya çıktı Eğer doğruysa yer yerinden oynar
İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
13:59
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
13:24
Ekrem İmamoğlu’na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası Siyasi yasak kararı da verildi
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi
13:21
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 14:21:24. #7.12#
SON DAKİKA: Singapur'da eski kız arkadaşına 369 bin dolar harcayan CEO davayı kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement