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Sınır hattında 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde Irak sınırına sıfır noktada 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında konuşan Teğmen Emine Şeval Değirmen, programa katılanları duygulandırdı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Bekir Yalçın, 4"üncü Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hatip, Belediye Başkanı Gürgün Ürek ve çok sayıda asker ile vatandaş katıldı. Aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı okunarak Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere söz alan Teğmen Emine Şeval Değirmen, "Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 102'inci ulusça kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Asil Türk milleti kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı ülkece 102 yıl önce bu gün kahramanlık ve şeref dolu tarihiyle aldığı kudretiyle yeniden dirilerek top yekün bir var oluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Türk silahlı kuvvetleri bölgemizde ve dünyada kendini ispatlamıştır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün şehitlerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.