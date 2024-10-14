Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki insanlar acımasız bombalar altında sıkışmış durumda

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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki insanların, acımasız bombalar altında sıkışmış durumda olduğunu bildirdi.

MSF'nin X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in 14 Ekim'de MSF destekli Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir alanı hedef aldığı ve bunun neticesinde 65 kişinin yaralandığı, 5 kişinin ise öldüğü bildirildi.

Paylaşımda, Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinin Mart 2024'ten bu yana 7'nci kez bombalandığı ve bunlardan üçünün son bir ayda yaşandığı kaydedildi.

Gazze'deki tıbbi tesislere yönelik tekrarlanan saldırıların sona ermesi gerektiği vurgulanan paylaşımda, "Sağlık yapıları ve personeli her zaman korunmalı ve savaşan taraflar hastane alanlarına saygı göstermeli. Gazze'deki insanlar acımasız bombalamalar altında sıkışmış durumda. Bu kan dökülmesini durdurmak için şimdi bir ateşkes gerekiyor." denildi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen MSF hemşiresi Eliza Sabatini, saldırıda yaşananların "bir yıkım sahnesi" gibi olduğunu bildirdi.

Sabatini, "İnsanlar uyurken çadırlar alev aldı. Hastane 10 çocuk ve 8 kadın olmak üzere 40 hastayı tedavi etti. Bunların çoğunda ciddi yanıklar var. Kapasite yetersizliği nedeniyle 25 yaralı daha sevk edilmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.