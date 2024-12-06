Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri Oldu - Son Dakika
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Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri Oldu

Türk Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, AGİT Genel Sekreterliği'ne atandı. Bakanlık destek verecek.

06.12.2024 16:16
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Genel Sekreterliğine Türkiye'nin adayı Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun atanmasına ilişkin, "Sinirlioğlu'nun, yeni görevini en başarılı şekilde yürüteceğine ve AGİT'in sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmesine destek olacağına inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Bakanlık, AGİT Genel Sekreterliği Görevine Emekli Büyükelçi Sinirlioğlu'nun atanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, AGİT'in 5-6 Aralık'ta Malta'da yapılan 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı sonucunda AGİT Genel Sekreterliğine atandığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Büyükelçi Sinirlioğlu'nun değişik coğrafyalardan, farklı stratejik çıkarları temsil eden 57 üyenin oydaşmasıyla seçilmesi, Türkiye'nin saygınlığına, dış politikasına ve küresel krizlerin çözümüne yönelik izlediği aktif diplomasiye gösterilen uluslararası teveccühün yansımasıdır."

"Sinirlioğlu'nun, yeni görevini en başarılı şekilde yürüteceğine ve AGİT'in sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmesine destek olacağına inancımız tamdır." ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin sıcak çatışmaların ve devam eden ihtilafların bulunduğu AGİT coğrafyasında istikrar ve barışın tesisine katkı sunmaya devam edeceği aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Sinirlioğlu'nu, atanmasından dolayı tebrik ederek şunları kaydetti:

" Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından 57 katılımcı üyenin onayıyla alınan bu karar, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkin rolünün ve işbirliği odaklı diplomasi yaklaşımının başarılı sonuçlarından biridir. İşbirlikleri ve destekleri için tüm üye ülkelere teşekkür ediyorum. Dünyanın derin krizler ve çatışmalarla sınandığı bu zor dönemde, AGİT'in barış, istikrar ve güvenlik adına önemli bir rol üstlenmesi gerekmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri Oldu - Son Dakika

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