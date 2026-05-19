19 Mayıs coşkusu 6 ilde törenlerle kutlandı
Sinop, Amasya, Çorum, Kastamonu, Çankırı ve Tokat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Törenlerde çelenk sunma, saygı duruşu, şiirler, halk oyunları, spor gösterileri ve ödül törenleri yer aldı. Valiler, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar kutlamalara katıldı.

Sinop'ta kutlamalar kapsamında ilk tören, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon tarafından Atatürk anıtına çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, ardından şiirler okundu.

Halk oyunları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularınca tekvando ve jimnastik gösterilerinin yapıldığı tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programlara Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Amasya

Amasya'daki tören, Yavuz Selim Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra kutlamalar Amasya Spor Salonu'nda devam etti.

Vali Önder Bakan'ın katılımcıları selamladığı törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tekvando, judo, güreş takımı sporcuları ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Ardından Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında daha önce derece alan sporculara hediyeler verildi.

Tören Vali Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Garnizon Başkanı Piyade Albay Evren Esin ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin spor salonunda kurulan stantları gezmesiyle sona erdi.

Merzifon, Suluova, Taşova, Göynücek, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde de törenler düzenlendi. Etkinlikler, gün boyunca çeşitli programlarla kent merkezi ve ilçelerde devam edecek.

Çorum

Çorum İl Sağlık Müdürü Mustafa Demirkıran, kutlama etkinlikleri çerçevesinde Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programın ardından Kadeş Barış Meydanı'nda kutlama yapıldı.

Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vatandaşların bayramını kutladı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Demirkıran, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ta Türk milletinin bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğünü, kurtuluş ateşinin yakıldığını söyledi.

Törende, jimnastik, judo, kick boks ve tekvando ile halk oyunları gösterileri sunuldu. Komando birliğinin de gösteri yaptığı törende, çeşitli spor müsabakalarında dereceye giren gençlere ödülleri verildi.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra meydandan törenin düzenleneceği Gazi Stadyumu'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda şiirler okundu, spor ve 350 öğrencinin katılımıyla halk oyunları gösterisi sunuldu.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliğinin gösterisinin ardından program sona erdi.

Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve vatandaşlar katıldı.

Çankırı

Çankırı'da düzenlenen tören, Atatürk Stadı'ndan Anıt Alanı'na kadar kortej yürüyüşüyle başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda devam eden programda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ak, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Daha sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halkoyunları Topluluğu gösterisi sunuldu, öğrenciler tarafından hazırlanan spor gösterileri sergilendi, şiirler okundu.

Programa Vali Hüseyin Çakırtaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Daha sonra Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda devam eden programda halk oyunu ile sporcular tarafından gösteriler sunuldu.

Programlara Vali Abdullah Köklü ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

