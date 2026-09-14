Sinop Ayancık'ta balıkçı ağına nadir dülger balığı yavrusu takıldı - Son Dakika
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Sinop Ayancık'ta balıkçı ağına nadir dülger balığı yavrusu takıldı

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Sinop'un Ayancık ilçesinde palamut avı için denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de nadir görülen dülger balığı yavrusu takıldı. Uzmanlar, yavru bireyin Karadeniz'de üremiş olabileceğine işaret ederek türün ekonomik değeri konusunda balıkçıların bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de nadir görülen dülger balığı takıldı.

Ayancık ilçesinde palamut avcılığı için denize açılan balıkçılar, yaşam alanı genellikle Ege ve Akdeniz olan "Peygamber balığı" olarak da bilinen dülger balığı avladı.

Balıkçı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, uzun yıllardır balıkçılıkla uğraştığını ve ilk kez ağlarına bu türde bir balık takıldığını söyledi.

Palamut avı için denize bıraktıkları ağlarından çıkan dülger balığını gördüklerinde bir süre şaşkınlık yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, "Karadeniz'de ilk kez karşılaştığımız bir türdü. Yavru bir dülger balığı olduğunu anladık. Bir süre inceledikten sonra denize attık." dedi.

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Balıkçılık Teknolojisi Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Bayraklı ise kayıtlara göre dülger balığının Karadeniz'de çok nadir görülen balık türlerinden birisi olduğunu dile getirdi.

Balığın yaşam alanının daha çok Ege ve Akdeniz olduğuna dikkati çeken Bayraklı, iklim değişikliğine paralel olarak deniz suyu sıcaklığında yaşanan değişimle birlikte bu türün Karadeniz'e gelmiş olabileceğini değerlendirdiklerini anlattı.

Özellikle ağa takılan balığın yavru olmasının dikkati çekici olduğunu aktaran Bayraklı, "Çünkü kayıtlara göre bu balık daha önce yetişkin bir balık olarak Ordu'nun Fatsa ilçesinde ağlara takılmış. Sinop'ta ise ilk kez kayıtlara geçiyor. Aynı zamanda yavru olması bu türün Karadeniz'de de üremiş olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirebilir. Bu açıdan da dikkati çekici." diye konuştu.

Bayraklı, ayrıca söz konusu balığın ekonomik bir değere sahip olduğunu da belirterek, yöre balıkçıları tarafından bunun bilinmesinin çok önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Balıkçılık, Karadeniz, Ayancık, Güncel, Sinop, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop Ayancık'ta balıkçı ağına nadir dülger balığı yavrusu takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop Ayancık'ta balıkçı ağına nadir dülger balığı yavrusu takıldı - Son Dakika
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