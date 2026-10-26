Sinop Ayancık'ta İstifan Limanı'na inen ak pelikanlar göç yolculuğuna devam etti - Son Dakika
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Sinop Ayancık'ta İstifan Limanı'na inen ak pelikanlar göç yolculuğuna devam etti

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Sinop Ayancık\'ta İstifan Limanı\'na inen ak pelikanlar göç yolculuğuna devam etti
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Karadeniz üzerinden göç eden ak pelikanlar, Sinop Ayancık'a bağlı Çaylıoğlu köyündeki İstifan Limanı'na inerek burada görüntülendi. Limanda yiyecek arayan pelikanlar balıkçılar ve vatandaşların ilgisini çekti; bir süre beslendikten sonra havalanıp göç yolculuklarına devam etti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde göç yolculuklarına mola veren ak pelikanlar görüntülendi.

Karadeniz üzerinden göç eden ak pelikanlar, ilçeye bağlı Çaylıoğlu köyündeki İstifan Limanı'na indi.

Limanda yiyecek arayan pelikanlar, balıkçıların ve vatandaşların ilgisini çekti.

Bir süre limanın durgun sularında beslenen ak pelikanlar, daha sonra havalanarak göç yolculuklarına devam etti.

Kaynak: AA
KaradenizAyancıkGüncelSinopYaşamSon Dakika

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