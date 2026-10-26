Sinop Ayancık\'ta İstifan Limanı\'na inen ak pelikanlar göç yolculuğuna devam etti

Sinop'un Ayancık ilçesinde göç yolculuklarına mola veren ak pelikanlar görüntülendi.

Karadeniz üzerinden göç eden ak pelikanlar, ilçeye bağlı Çaylıoğlu köyündeki İstifan Limanı'na indi.

Limanda yiyecek arayan pelikanlar, balıkçıların ve vatandaşların ilgisini çekti.

Bir süre limanın durgun sularında beslenen ak pelikanlar, daha sonra havalanarak göç yolculuklarına devam etti.