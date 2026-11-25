Sinop Durağan'da Gençlik Merkezi'nde öğrencilere spor ve resim malzemesi dağıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Durağan ilçesinde Valilik projesi kapsamında öğrencilere spor ve resim malzemeleri dağıtıldı. Programa katılan Vali Mustafa Özarslan, öğrencilere derslerinde başarı dileyip sportif ve sanatsal faaliyetlere katılmalarını tavsiye etti.
Sinop'un Durağan ilçesinde "Spor, Müzik ve Resim Çocuğun Cennetidir" projesi kapsamında öğrencilere spor ve resim malzemeleri dağıtıldı.
Valilik tarafından yürütülen proje çerçevesinde Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen malzeme dağıtım programına Vali Mustafa Özarslan, Boyabat Kaymakamı Ömer Özbay, Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ve diğer ilgililer katıldı.
Programda, öğrencilere sportif ve sanatsal faaliyetlerde kullanabilmeleri için spor ve resim malzemeleri verildi.
Program sonunda Vali Özarslan, sohbet ettiği öğrencilere derslerinde başarılar dileyerek, sanatsal ve sportif faaliyetler içinde yer almaları tavsiyesinde bulundu.
Kaynak: AA
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