Sinop Gerze'de Belediye Tarafından Kurulacak Olan Enerji Tarlası Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Sinop Gerze'de Belediye Tarafından Kurulacak Olan Enerji Tarlası Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sinop Gerze\'de Belediye Tarafından Kurulacak Olan Enerji Tarlası Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sinop'un Gerze ilçesinde belediye tarafından kurulacak olan enerji tarlası hakkında vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı Cevat Şensoy, toplantıda yaptığı konuşmada, belediyenin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için projeler hazırladıklarını belirtti. Şensoy, Yaykıl köyünde kurulacak olan güneş enerji santrali ile belediyenin enerji ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini ifade etti.

26.02.2024 17:24  Güncelleme: 17:25
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Sinop'un Gerze ilçesinde belediye tarafından kurulacak olan Enerji Tarlası hakkında vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Cevat Şensoy, belediyenin enerji ihtiyaçlarını karşılayacak projeler hazırlamaya devam ettiklerini söyledi.

Belediyelerin en önemli giderlerinin başında enerji giderleri geldiğini vurgulayan Şensoy, şöyle konuştu:

"Bu nedenle göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu konuda yapılabilecek çalışmaları araştırdık. Bu amaçla teknik ekiplerimizle yaptığımız istişareler neticesinde bu işi kaynağından çözmek amacıyla Yaykıl köyünde Güneş Enerji Santrali yapmaya karar verdik. Bir belediyenin kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için mutlaka bir gelirinin olması gerekiyor. Bu kapsamda 2019 seçimlerinden hemen sonra başladığımız çalışma kapsamında Yaykıl su havzamızda Dünya Bankası kredili güneş enerji santrali yani enerji tarlası yapıyoruz. Böylelikle bu mevkideki kuyu sularının elektriği, terfi istasyonlarımızın ve belediyemizin enerji ihtiyacını karşılamış olacağız."

Şensoy, projeyle 12 dönüm arazi üzerine kurulacak olan enerji tarlasına 2 bin 850 adet panel yerleştirileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop Gerze'de Belediye Tarafından Kurulacak Olan Enerji Tarlası Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop Gerze'de Belediye Tarafından Kurulacak Olan Enerji Tarlası Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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