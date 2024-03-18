Sinop'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri düzenlendi - Son Dakika
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Sinop'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri düzenlendi

Sinop\'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri düzenlendi

Sinop'un Boyabat ve Durağan ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Boyabat ilçesindeki törende Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Durağan ilçesinde ise Durağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende öğrenciler tarafından sinevizyon, koro, kısa film ve tiyatro gösterileri sunuldu.

18.03.2024 15:24
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Sinop'un Boyabat ve Durağan ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Boyabat ilçesindeki tören, Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Rabia Alıç Demirel, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtı olduğunu söyledi.

Demirel'in konuşmasının ardından Yılmaz ve beraberindeki heyet şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'ndeki programda ise günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalar yapılarak, şiirler okundu. Etkinlik, oratoryo gösterisi ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerine ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Durağan ilçesinde ise Durağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okunarak, konuşmalar yapıldı.

Tören, öğrenciler tarafından sunulan sinevizyon, koro, kısa film ve tiyatro gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: AA

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