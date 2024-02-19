Sinop'ta 82 yaşındaki kadını dolandıran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta 82 yaşındaki kadını dolandıran şüpheli yakalandı

Sinop\'ta 82 yaşındaki kadını dolandıran şüpheli yakalandı

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki kadını dolandıran şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak kadından altın ve para talep etmişti. Polis, şüphelinin kimliğini kamera kayıtlarından belirledi ve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, kadına ait 8 bilezik, 1 tam altın ve bir miktar para ele geçirildi.

19.02.2024 17:05  Güncelleme: 17:08
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Sinop'ta, kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı 82 yaşındaki yaşlı kadını dolandıran şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde yaşayan yaşlı kadını telefonla arayan şüpheli Ö.K, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, "Adınız suça karıştı. Bu durumu düzeltmek için evinize gelecek olan jandarma personeline altın ve paralarınızı geri iade edilmek üzere verin." diyerek görüşmeyi sonlandırdı.

Bir süre sonra yaşlı kadının evine giderek evdeki altın ve paraları teslim aldığı tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatan emniyet ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirledi.

Zanlının adresine düzenlenen operasyonda, hakkında 11'i hırsızlık suçundan olmak üzere 21 suç kaydı bulunan Ö.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, yaşlı kadına ait 8 bilezik, 1 tam altın ve bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: AA

Sinop, Gerze, Dolandırıcılık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta 82 yaşındaki kadını dolandıran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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