Sinop'ta 9 Milyon Lira Hibe Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta 9 Milyon Lira Hibe Desteği

Sinop\'ta 9 Milyon Lira Hibe Desteği
09.06.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta TKDK, büyükbaş hayvan besiciliği projesine 9 milyon lira hibe desteği verecek.

Sinop'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında bir büyükbaş hayvan besiciliği projesine 9 milyon lira hibe desteği verilecek.

Vali Mustafa Özarslan, Valilik Toplantı Salonu'nda hibe desteği almaya hak kazanan proje sahibiyle bir araya geldi.

Özarslan, burada yaptığı konuşmada, IPARD programı çerçevesinde kentte desteklenen proje sayısının 13'e ulaştığını söyledi.?

Hayvancılık yapan, çiftçilik yapmak isteyen veya su ürünlerinde işleme yapmak isteyen vatandaşlardan IPARD çağrılarını takip etmelerini isteyen Özarslan, şöyle konuştu:

"?Bu yönden TKDK koordinatörümüz ve ekibi sahada sürekli arkadaşlarımızın, hemşehrilerimizin yanında. Sürekli kurumun yaptığı hizmetleri, teşvikleri anlatıyorlar. Tabii ki bu teşvikler zamanla sınırlı, başvuru sürelerinin bir süreleri var. Dolayısıyla da lütfen bu teşvik ilanlarını, çağrıları takip etsinler, süreleri de kaçırmasınlar. Ama çağrılar sürekli devam ediyor. Lütfen bu konuda üreticilerimiz duyarlı olsunlar. Bu bütçelerden ne kadar çok Sinoplu hemşehrilerim faydalanırsa Sinop'umuzun, kırsaldaki yaşayan halkımızın refahı, yaşam standardı yüksek olur."

Özarslan'ın konuşmasının ardından TKDK Samsun-Sinop Koordinatörü Yusuf Özbey ve yatırımcı Özcan Duru, 9 milyon lira hibe verilecek projenin protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA

Mustafa Özarslan, Yerel Haberler, Hibe Desteği, Ekonomi, Güncel, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta 9 Milyon Lira Hibe Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi Süper Lig devinden Onuachu sürprizi

14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
13:34
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül’ün cenazesini ailesi kabul etmedi
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesini ailesi kabul etmedi
13:24
Yine aynı ilimiz Koç Grubu’na bağlı bankaya bir saldırı daha
Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha
13:16
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
12:57
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 14:21:53. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta 9 Milyon Lira Hibe Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.