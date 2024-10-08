Sinop’ta Afet Risk Azaltma Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop’ta Afet Risk Azaltma Planı

Sinop’ta Afet Risk Azaltma Planı

Vali Özarslan, Sinop'ta afet risklerini azaltma amacıyla 103 eylem planı oluşturduklarını açıkladı.

08.10.2024 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, afet risklerini azaltma planlarının afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi noktasında çok önemli olduğunu söyledi.

Vali Özarslan, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolasıyla İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında kent genelinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sinop'ta da İRAP'ın 2021 yılında hazırlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Özarslan, plan doğrultusunda kentte yangın, deprem, heyelan, sel ve taşkın başlıkları altında 103 eylem planı oluşturduklarını aktardı.

Afet risklerini azaltma planlarının afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi noktasında çok önemli olduğunu Özarslan, açıklamasında eylem planları çerçevesinde yapılan faaliyetlere yönelik bilgiler paylaşarak, şunları kaydetti:

"İl ve ilçe merkezlerinde AFAD tarafından toplam 12 lokasyonda ikaz alarm sisteminin kurulumunu tamamladık. Sel ve taşkınların önlenmesine yönelik, DSİ programına ek olarak İçişleri Bakanlığımızca tahsis edilen 9 adet ekskavatör ile 24 bin 600 kamyon seferinde 370 bin metreküp rüsubat temizliğini gerçekleştirdik. Tüm il genelinde idareci, kamu personeli, vatandaşlar ve öğrencileri kapsayacak şekilde 2023 yılında 1080, 2024 yılına ise 1239 kişiye afet farkındalık, 120 orman köyümüzde yangın farkındalık ve destek eğitimi verdik. İl genelinde kroki halinde olan afete maruz bölgelerin sayısal hale getirilmesine yönelik çalışmalar yaparak, 80 adet işlemleri tamamlanmış bölgenin tapuya şerh işlemlerini gerçekleştirdik. Hazırlanan yeni imar planında afete maruz bölge sınırları belirtilerek plana işlenmesini sağladık."

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik atılan adımlarla ilgili bilgiler de paylaşan Özarslan, "Orman yangınları ile mücadele ve hasat zamanı anız yakılması olaylarının önlenmesi amacıyla İlçe jandarma komutanlıklarına bağlı asayiş timleri ile Çevre ve Koruma Timi vasıtasıyla devriye faaliyetleri icra edilmiş ve vatandaşlar bilgilendirilerek farkındalık sağlanmıştır. Cuma günü hutbelerde hasat zamanı anız yakılmaması konusunda ve kırsal yerlerde ateş yakılmaması, yakılan ateşin söndürülmesi konusunda vatandaşlarımız için gerekli uyarılar yapılmıştır." diye konuştu.

Özarslan, eylem planıyla kentsel alanlarda bulunan enerji nakil hatlarında yenileme çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kentsel alanlarda bulunan enerji nakil hatlarını yatırım ve tesis çalışmaları kapsamında 2024 yılında 4,5 kilometrelik bölümünde hatlar yeraltına alınmıştır. Ormanlık alandan geçen enerji nakil hatlardaki direklerin yatırım ve tesis çalışmaları kapsamında ise 2024 yılında da 3880 adet direğin değişimi yapılmıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde hedeflerin mümkün olduğunca gerçekleştirerek bu oranın çok üzerinde bir seviyeye geleceğiz."

Kaynak: AA

Mustafa Özarslan, Politika, Sağlık, Güncel, Deprem, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop’ta Afet Risk Azaltma Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 TBMM’de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı
15:53 Sıla bebeğin mezarındaki ’’Soyadı’’ detayı dikkat çekti Sıla bebeğin mezarındaki ''Soyadı'' detayı dikkat çekti
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
09:51 Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu
09:36 Google Play’de köklü değişiklik Google Play'de köklü değişiklik!
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
09:28 ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı
09:14 Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı
09:10 Kasırga korkusuyla dakikalar içinde market raflarını boşalttılar Kasırga korkusuyla dakikalar içinde market raflarını boşalttılar
08:56 İsrail’in bomba yağdırdığı Lübnan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 20:11:18. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop’ta Afet Risk Azaltma Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.