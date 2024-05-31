Sinop'un Boyabat ilçesinde 'Annem Rehberim Projesi' kapsamında eğitim alan kadınlara katılım belgesi verildi - Son Dakika
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Sinop'un Boyabat ilçesinde 'Annem Rehberim Projesi' kapsamında eğitim alan kadınlara katılım belgesi verildi

Sinop\'un Boyabat ilçesinde \'Annem Rehberim Projesi\' kapsamında eğitim alan kadınlara katılım belgesi verildi

Kaymakam Enver Yılmaz, projenin aile hayatının temeli olan kadınlar için büyük önem arz ettiğini belirterek, 244 kadın kursiyere çeşitli alanlarda eğitim verildiğini ve projenin ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceğini söyledi.

31.05.2024 17:00
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, "Annem Rehberim Projesi" kapsamında eğitim alan kadınlara katılım belgesi verildi.

Kaymakam Enver Yılmaz, Kaymakamlık binasında düzenlenen programda gazetecilere, projenin aile hayatının temeli olan kadınlar için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Proje kapsamında 244 kadın kursiyere çeşitli alanlarda eğitim verildiğini vurgulayan Yılmaz, "Eğitimlerde aile içi ve kişilerarası iletişim, gelişim dönemleri, değerler, bağımlılıkla mücadele, kadına yönelik şiddet, erken yaşta evlilikle mücadele, temel dini konular, kitap okur yazarlığı, finans, hukuk ve sağlık konularında kadınlarımızın daha bilgili ve duyarlı olmaları amaçlanmış olup, bunda da başarılı olunduğunu söyleyebilirim. Güçlü kadın bilinçli aile mottosuyla hayata geçirilen projenin ihtiyaçlar doğrultusunda devam edecektir." dedi.

Kaymakam Yılmaz, projede yer alan kadınlara katılım belgelerini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'un Boyabat ilçesinde 'Annem Rehberim Projesi' kapsamında eğitim alan kadınlara katılım belgesi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'un Boyabat ilçesinde 'Annem Rehberim Projesi' kapsamında eğitim alan kadınlara katılım belgesi verildi - Son Dakika
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