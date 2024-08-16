Sinop'ta Balıkçılar, Yeni Balık Avı Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika
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Sinop'ta Balıkçılar, Yeni Balık Avı Sezonuna Hazırlanıyor

Sinop\'ta Balıkçılar, Yeni Balık Avı Sezonuna Hazırlanıyor

Sinop'ta balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi teknelerine son rötuşları yapıyor. Balıkçılar, ağlarını onarıyor ve teknelerini bakımını gerçekleştiriyor. Sezonun bereketli geçmesi bekleniyor.

16.08.2024 11:47
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Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi teknelerine son rötuşları yapıyor.

Kentte 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılacak balıkçılar, sıcak havaya rağmen teknelerinin bakım ve onarımlarını sürdürüyor.

Bir önceki av sezonunda yıpranan ağlarının onarımlarını tamamlayarak yeni sezona hazır hale getiren balıkçılar, barınağa çektikleri teknelerinde boya, zımpara ve temizlik gibi son işlemlerini gerçekleştiriyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, genel anlamda bereketli bir sezon geçirmeyi umduklarını söyledi.

Avlanan balık çeşitlerinin sezonlara göre değişiklik gösterdiğine işaret eden Tuncer, bu sezon için hamsiden daha çok palamuttan umutlu olduklarını dile getirdi.

Sezonun bereketli geçmesinin hem kendileri hem de tüketici açısından önemli olduğunu vurgulayan Tuncer, "Mesela geçen sezon hamsicilik oldu. Bu sene eğer palamutçuluk çok fazla olursa hamsiciliğin biraz az olma ihtimali var. Ama palamut normal seyirde devam edipte aşırı bir palamut olmaz ise hamsicilik yine olur çünkü denizde yine bayağı hamsi var." dedi.

Tuncer, iklim değişikliğine bağlı olarak deniz suyu sıcaklığındaki artışın balık avcılığını olumsuz etkilediğini belirterek, "Çok çok olumsuz yönde etkiliyor. Onlar da bizler gibi canlı olduğu için nasıl biz dışarıda sıcaktan soğuktan etkileniyorsak onlar da etkileniyor. Yani bu kaçınılmaz. Zamanla Karadeniz'i sıkıntılı günler bekliyor." diye konuştu.

"Bu sene haberler iyi"

Balıkçı Altan Çobanoğlu ise üç dört aydır yaptıkları hazırlıklarda son aşamaya geldiklerini belirtti.

Söz konusu hazırlıkları her yeni sezon öncesi yapmak zorunda olduklarını anlatan Çobanoğlu, "Ağlarımızı hazırlıyoruz. Kayığa koyacağız biraz da orada uzatacağız. Şimdi kayıklarımızın yıkama, boyama işlemleri var. Yıkama değil de boya işlemleri masraflı. Çekmesi, salması, boyaması. Biz bu işlemleri her sene yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Çobanoğlu, yeni sezon öncesi denizden güzel haberler aldıklarını da aktararak, "Bu sene herhalde palamuttan biraz neşeli olacağız. Palamut iyi gözüküyor. Her tarafta arkadaşlarımız var, her taraftan haberler geliyor. 'Bizim şurada şu kadar balık var, burada bu kadar balık var' Bizler de onlara söylüyoruz, ' Bizim burada şu kadar var' diye. İyi yani bu sene haberler iyi. İyi olacağa benziyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu an tüm bakımlarımızı yaparak ağlarımızı değiştirdik"

Balıkçı Önder Akkaya da yeni sezon hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını vurguladı.

Oltalara takılan palamutların yeni sezon öncesi kendilerini umutlandırdığını belirten Akkaya, "Şu an tüm bakımlarımızı yaparak ağlarımızı değiştirdik. Yenileyerek sezona hazır hale getirdik. Şimdi çektiğimiz kayıklarımızın boya badanasını yapıyoruz. Bu sene heyecanlıyız. Geçen sene hamsi oldu bu sene de inşallah palamut iyi olur, denizde bol miktarda palamut var. Kayıklarımızı hazırlıyoruz, 1 Eylül'de nasip olursa çıkacağız." dedi.

Akkaya, geçen sezon hamsinin Türkiye karasularında az kaldığını da hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen sezon hamsi Karadeniz'de durmadı direkt karşıya Rusya'ya geçti. Eskiden olsa buralar soğuk iklim olurdu, kar da yağmıyor eskisi gibi. Direkt karşıya geçiyor. Biz de balıkçılar olarak bunun sebebini deniz suyunun ısınması, iklim değişikliği olarak görüyoruz. O nedenle karşıya geçtiğini düşünüyoruz. Bakalım bu sene nasıl olacak."

Kaynak: AA

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