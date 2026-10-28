Sinop'ta Boyabat, Türkeli ve Gerze'de Cumhuriyet'in 103. yılı törenle kutlandı - Son Dakika
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Sinop'ta Boyabat, Türkeli ve Gerze'de Cumhuriyet'in 103. yılı törenle kutlandı

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Sinop\'ta Boyabat, Türkeli ve Gerze\'de Cumhuriyet\'in 103. yılı törenle kutlandı
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Sinop'un Boyabat, Türkeli ve Gerze ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Boyabat, Türkeli ve Gerze'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törenler sona erdi.

Sinop'un Boyabat, Türkeli ve Gerze ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören Kaymakam Ömer Özbay, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Şentürk ve Belediye Başkan Vekili Hakkı Barbarasoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Doğu Kan Altın, siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Türkeli'de Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törende Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir ve Belediye Başkanı Veysel Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

Gerze ilçesinde ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törende Kaymakam Yıldız Büyüker ve Belediye Başkanı Osman Belovacıklı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu.

Kaynak: AA
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