Sinop\'ta Çatı Katında Yangın

SİNOP'ta 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Sinop'un Korucuk Mahallesi'nde, Adem Yaman'a ait 3 katlı binanın çatı katında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiyeciler de yangını yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürdü. Binanın çatı katında zarar oluştuğu tespit edildi. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.