Sinop\'ta Deniz Turları İlgi Görüyor

Karadeniz'de deniz turizminin öne çıktığı Sinop'ta gezi tekneleri turistlere kenti denizden görme fırsatı sunuyor.

Yeşil ve mavinin buluştuğu kentte denizde eğlenceli vakit geçiren turistler, kentin sahil ve koylarını fotoğraflıyor.

Sinop Gezi Tekneleri Kooperatif Başkanı Kürşat Cengiz, AA muhabirine, bu yıl havaların iyi gittiğini ve güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Havaların güzel gitmesinin hem Sinop'a gelen ziyaretçileri hem de gezi teknesi sahiplerini mutlu ettiğini belirten Cengiz, "Bu yıl iyi bir sezon geçiriyoruz. Sinop eşsiz ve doğal bir iç liman olduğu için Karadeniz bölgesinde yapılan tekne turları ve gezilerine sahip olan il Sinop'tur. Gece ve gündüz düzenlediğimiz turlara ilgi büyük. Vatandaşlarımız da 40-50 dakika süren sahil turlarından büyük keyif alıyor. Kişi başı 150 lira olan teknelerimizde çay, su gibi ikramlarımız da mevcut. Müşterilerimiz hizmetten memnun. Yerli ve yabancı turistler, tekne gezisiyle birlikte Sinop'un doğal ve eşsiz güzellikleri seyretmenin mutluluğunu yaşıyor." diye konuştu.

Kooperatife kayıtlı 21 tekneden 18'inin aktif olarak çalıştığını belirten Cengiz, "Yarısı bir gün yarısı da diğer gün dönüşümlü çalışıyoruz. Boş günlerimizde teknelerimizle yüzme turlarına gidiyoruz. Bu turlara yoğun bir talep mevcut." ifadelerini kullandı.

Yozgat'tan gelen Hacı Bayram Murat, "Çok güzeldi. Sinop'un tarihi ve doğal güzelliklerini gördük. Bir daha geldiğimde yine gezi teknesine bineceğim." dedi.

Makbule Murat da "15-16 yıl önce gelmiştik. O zaman da bir tekne turuna katılmıştık. Geldiğimizde memnun kalmıştım. Tekrar yine gezi teknelerine bindik. Güzeldi." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'dan gelen Şeyma Çiftçi, "Uzun zamandan sonra Sinop'ta olmak mutluluk verici. Gayet güzeldi. Birçok koyu gördük. Gayet güzel ve eğlenceliydi." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Yavuz Küçükarpacı ise " Berlin'den tatile geldik. Tekne turuna çıktık. Çok eğlenceli geçti. Sinop'u tekneden bu şekilde görmek daha kolay oldu. Bayağı eğlenceliydi. Herkese tavsiye ederiz." diye konuştu.