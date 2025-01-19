Sinop'ta Fırtına Nedeniyle Scooter ve Motosiklet Yasaklandı

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Sinop Valiliği, kentte etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışına yarın için yasak getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte etkisini sürdüren şiddetli fırtınanın 19 Ocak Pazar günü de devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda trafik seyri ve vatandaşların can güvenliği açısından elektrikli scooter ve motosikletlerin yarın için trafiğe çıkışının yasaklandığı ifade edildi.