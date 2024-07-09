Sinop'ta Gazi Çelebi Türbesi'nde Bakım Onarım Çalışmaları Yürütülüyor - Son Dakika
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Sinop'ta Gazi Çelebi Türbesi'nde Bakım Onarım Çalışmaları Yürütülüyor

Sinop\'ta Gazi Çelebi Türbesi\'nde Bakım Onarım Çalışmaları Yürütülüyor

Sinop'ta bulunan tarihi Pervane Medresesi'nde yer alan Gazi Çelebi Türbesi'nde bakım onarım çalışmaları başladı. Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, türbenin duvar ve çatı kısımlarında bakım onarım yapılıyor. Ayrıca, diğer bazı bölümlerde de tadilat çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tarihi Pervane Medresesi'nde bulunan türbenin, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar ziyarete açılacağı belirtildi. Aynı zamanda, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Feti Baba Mescidi'nde yapılacak olan restorasyon çalışmalarının da yakın bir sürede başlayacağı duyuruldu.

09.07.2024 12:17
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Sinop'ta, tarihi Pervane Medresesi'nde yer alan Gazi Çelebi Türbesi'nde bakım onarım çalışması yürütülüyor.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, türbenin bulunduğu yapının duvar ve çatı kısımlarında bakım onarım, diğer bazı bölümlerde de tadilat yapılıyor.

Özellikle yaz sezonlarında binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi Pervane Medresesi'nde bulunan türbenin, çalışmaların ardından gelecek günlerde tekrar ziyarete açılacağı öğrenildi.

Bu arada, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kentteki Feti Baba Mescidi'nde yapılacak restorasyon çalışmalarının da kısa sürede başlayacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Gazi Çelebi Türbesi'nde Bakım Onarım Çalışmaları Yürütülüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Gazi Çelebi Türbesi'nde Bakım Onarım Çalışmaları Yürütülüyor - Son Dakika
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