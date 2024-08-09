Sinop'ta İl Planlama Koordinasyon Müdürü Gülsemin Ünal'ın annesi toprağa verildi - Son Dakika
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Sinop'ta İl Planlama Koordinasyon Müdürü Gülsemin Ünal'ın annesi toprağa verildi

Sinop\'ta İl Planlama Koordinasyon Müdürü Gülsemin Ünal\'ın annesi toprağa verildi

Sinop'un Gerze ilçesinde vefat eden İl Planlama Koordinasyon Müdürü Gülsemin Ünal'ın annesi Nurcan Akarsu, Gerze Yeni Cami'de düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

09.08.2024 20:46
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Sinop'un Gerze içlesinde vefat eden İl Planlama Koordinasyon Müdürü Gülsemin Ünal'ın annesi, İl AFAD Müdürü Ümit Ünal'ın kayınvalidesi Nurcan Akarsu (69), toprağa verildi.

Akarsu için Gerze Yeni Cami'de düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Gerze Kaymakamı Abdullah Şahin, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Sinop Müftüsü Paşa Bektaş da katıldı.

Vali Özarslan, törende Akarsu'nun ailesine taziye dileklerini iletti.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Akarsu'nun naaşı, Acısu köyü mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sinop'ta İl Planlama Koordinasyon Müdürü Gülsemin Ünal'ın annesi toprağa verildi - Son Dakika
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