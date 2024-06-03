Sinop'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Sinop'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Sinop\'ta İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırıları protesto edildi

Sinop'un Gerze ilçesinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şubesi Başkan Yardımcısı Zeki Sağır, İsrail'in saldırılarına karşı Müslüman halkın seferber olması gerektiğini belirtti. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

03.06.2024 16:46
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Sinop'un Gerze ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Hükümet Konağı önünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleri Filistin bayrağı açarak sloganlar attı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şubesi Başkan Yardımcısı Zeki Sağır, İsrail'in saldırıları karşısında Müslüman halkın elinden geldiğince seferber olması gerektiğini söyledi.

Sekiz ayı aşkın bir süredir Gazze'de soykırım yaşandığına dikkati çeken Sağır, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail rejimi yeni bir caniliğe imza atmış ve başarısızlıklarını, verdiği kayıpları, esir edilen askerlerini unutturmak, dünya gündeminden uzak tutmak için Refah'ta onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit etmiştir. İslam ülkelerinin liderlerinin sessizliğinden aldığı cesaretle siyonistler, insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin güç olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır."

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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