Sinop'ta kaçak avlanan 880 kalkan balığı ele geçirildi - Son Dakika
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Sinop'ta kaçak avlanan 880 kalkan balığı ele geçirildi

Sinop\'ta kaçak avlanan 880 kalkan balığı ele geçirildi

Sinop'ta kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada, İnceburun'un 30 deniz mili kuzeyinde bir balıkçı teknesinde 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında avlanması yasak olan 880 kalkan balığı ele geçirildi. Kaçak avlanan balıkçılara idari para cezası uygulanırken, balıklar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilerek sosyal yardım kuruluşlarına dağıtıldı.

22.05.2024 11:33
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Sinop'ta kaçak yolla avlanan 880 kalkan balığı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekiplerince İnceburun'un 30 deniz mili kuzeyinde bir balıkçı teknesinde arama yapıldı.

Teknedeki aramalarda ekiplerce 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında avlanması yasak olan 880 kalkan balığı ele geçirildi.

Kaçak yolla avlanan balıkçılara idari para cezası uygulanırken, kalkan balıklarına el konuldu.

Sahil Güvenlik ekiplerince İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen balıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, huzurevi, yatılı pansiyonlu okullar ve Kur'an kurslarına dağıtıldı.

Kaynak: AA

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Sinop, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta kaçak avlanan 880 kalkan balığı ele geçirildi - Son Dakika
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