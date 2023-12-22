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Sinop'ta Kadın Kooperatifine 988 Bin 412 Lira Destek - Son Dakika
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Sinop'ta Kadın Kooperatifine 988 Bin 412 Lira Destek

Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında Sinop'ta faaliyet gösteren kadın kooperatifine üye 5 kadın girişimciye 988 bin 412 lira destek verildi. Kadınların üretim ve istihdama katkılarının artırılması amacıyla makine ve ekipman desteği sağlandı. Vali Mustafa Özarslan, hibe almaya hak kazanan kadınlarla bir araya gelerek başarılarını tebrik etti ve desteklerin devam edeceğini belirtti.

Sinop\'ta Kadın Kooperatifine 988 Bin 412 Lira Destek
22.12.2023 - 14:00,
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Ticaret Bakanlığınca hayata geçirilen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında Sinop'ta faaliyet gösteren kadın kooperatifine üye 5 kadın girişimciye 988 bin 412 lira destek verildi.

Bakanlıkça uygulanan program çerçevesinde kadınların üretim ve istihdama katkılarının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda üretim faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması amacıyla Sinop'ta kadınlara makine ve ekipmanın yanı sıra 988 bin 412 lira hibe desteğinde bulunuldu.

Vali Mustafa Özarslan, program sayesinde hibe almaya hak kazanan kadınlarla valilik binasında bir araya geldi.

Kadınları başarılarından dolayı tebrik eden Özarslan, ilde kadınların istihdama katkısının her geçen gün arttığını vurguladı.

Özarslan, "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kadınlarımızın istihdam oranını daha yükseklere çıkarmak için kadın kooperatiflerimize destek olmaya devam edeceğiz. Üretim arttıkça kadınlarımızın yanı sıra ülkemiz de kazanacak. Desteğin tüm kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Özarslan, konuşmasının ardından kadınlarla bir süre sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Kaynak: AA
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