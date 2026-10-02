Sinop'ta kaybolan gazi polis memuru Numan Şen kıyıdan 400 metre açıkta ölü bulundu. - Son Dakika
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Sinop'ta kaybolan gazi polis memuru Numan Şen kıyıdan 400 metre açıkta ölü bulundu.

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Sinop\'ta kaybolan gazi polis memuru Numan Şen kıyıdan 400 metre açıkta ölü bulundu.
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Sinop açıklarında motor arızası nedeniyle alabora olan teknede kaybolan gazi polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine 3'üncü günde ulaşıldı. Şen'in bedeni kıyıdan yaklaşık 400 metre açıkta bulunurken, aynı olayda denize düşen polis memuru Orhan Gazi Yetiş yaşamını yitirmişti.

SİNOP'ta denize açıldıkları teknenin alabora olması sonucu kaybolan gazi polis memuru Numan Şen'in 3'üncü günde cansız bedeni bulundu.

Merkeze bağlı Yalı köyü açıklarında 30 Eylül günü polis memuru Orhan Gazi Yetiş ile gazi polis memuru Numan Şen'in üzerinde bulunduğu tekne, motor arızasının ardından dalgaların etkisiyle sürüklenerek alabora oldu. Denize düşen 2 polisten Orhan Gazi Yetiş, ekiplerin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Yetiş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Numan Şen'e ise ulaşılamadı.

Sinop Valiliği koordinesinde yürütülen arama çalışmalarda bugün saat 11.30 sıralarında Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıdan yaklaşık 400 metre açıkta bulunan Şen'in cenazesi, ekipler tarafından bota alınıp Sinop İskelesi'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Şen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA
Orhan Gazi3. SayfaGüncelPolisSinopSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta kaybolan gazi polis memuru Numan Şen kıyıdan 400 metre açıkta ölü bulundu. - Son Dakika
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