Sinop'ta Kestane Verim Artışı - Son Dakika
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Sinop'ta Kestane Verim Artışı

Sinop\'ta Kestane Verim Artışı

Sinop'taki tescilli Erfelek kestanesinde verim artışı üreticileri sevindiriyor, hasat sürüyor.

27.09.2024 12:21
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Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'ta, soğuk kış aylarının vazgeçilmezi, tescilli Erfelek kestanesinde bu sezon yaşanan verim artışı üreticisini sevindirdi.

Erfelek ilçesinde gür ormanlarda hasada başlayan üreticiler, yükseklikleri 15-20 metreye ulaşan ağaçlara tırmanarak uzun sırıklarla kestaneleri dökmeye çalışıyor.

Ağaçtan yere dökülen kozalakları önce kovalara toplayan, ardından sepetlere koyarak araçlara yükleyen üreticiler, evlerinin bahçesinde kestaneleri kozalaklarından ayırarak satışa hazır hale getiriyor.

Soğuk kış akşamlarında sokaklardaki seyyar tezgahlarda pişirildiği sırada yaydığı güzel koku ve lezzetiyle vatandaşların dikkatini çeken "soğuk havaların keyfi" tescilli Erfelek kestanenin hasadının bir ay sürmesi bekleniyor.

Önceki yıllarda ortalama 400 ton olan kestane rekoltesi, gal arısı zararlısının etkili olmaya başlamasıyla son 4 yılda azaldı.

Özellikle geçen yıl bölgede yaşanan olumsuz hava şartları ve gal arısı nedeniyle büyük kayıp yaşanan kestanede, bu yıl rekoltenin artması bekleniyor.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine, kestanenin hasat sürecinin zor ve meşakkatli olduğunu söyledi.

Eylül ayı itibarıyla başlanan hasadın yaklaşık bir ay sürmesini beklediklerini vurgulayan Koca, rekoltenin ise geçen yıla oranla daha iyi olacağını umut ettiklerini belirtti.

Koca, gal arısı zararlısı ve mevsim şartları nedeniyle geçen yıl çok az miktarda kestane olduğunu anımsatarak, "2000 yılından itibaren bölgemize gal arısı girdi. Gal arısı kestaneleri çok etkiledi. 2023 yılında hemen hemen hiç kestane toplayamadık. Yüzde 95'e varan ürün kaybı yaşadık." dedi.

Aşılı kestane ağaçlarındaki verimin daha iyi olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"Vatandaşın kendi bahçesindeki aşılı kestanesinde verim yüzde 60 civarında ama ormanlardaki kestane araçlarında verim hala çok düşük. Onlardan fazla verim alamıyoruz ama bakım yapılan, dibi sürülen, gübre verilen, suyu verilerek budaması yapılan kestane ağaçlarındaki verim iyi noktada. Geçen yıla oranla üreticimiz bu sene biraz daha üründen memnun. Yine de geçmiş yıllardaki kadar ürün alamıyoruz. Gal arısının bölgedeki zararı tahminen 5-6 yıl kadar daha sürecek."

Koca, rekolte konusunda şu an için rakam veremediklerini, bunun için ilçe genelinde hasat çalışmalarının tamamlanması gerektiğini kaydetti.

"Geçen sene bizde ancak yemeye vardı"

Kestane üreticilerinden Nazım Ayar ise son yıllarda kestane rekoltesinin geçmiş yıllara oranla çok düşük seviyelerde kaldığını dile getirdi.

Özellikle geçen yıl hiç kestane satamadıklarını anlatan Ayar, "Bunun zorluğu çok. Tek tek topluyoruz. Bir gal arısı var. Bu bizim canımızı çok sıktı. Bundan dolayı verim düştü. Geçen sene bizde ancak yemeye vardı. Bu sene geçen seneye nazaran biraz var." diye konuştu.

Döndü Koca da verimin çok fazla olmadığını ancak geçen seneyi gördükten sonra bu yıla şükrettiklerini belirterek, "Verim çok güzel değil ama geçen seneye göre idare ediyor. Bu sene var çok şükür yine ama toplaması zor tabii, emeği çok. Sabah kahvaltını yapıp geliyorsun, eşlerimiz büyük ağaçlara çıkıp döküyorlar. Büyük ağaçlara çıkıp sırık sallamak güç istiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Türkiye, Erfelek, Ekonomi, Güncel, Tarım, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Kestane Verim Artışı - Son Dakika

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