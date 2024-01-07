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Sinop'un Boyabat ilçesinde kullanılmayan iş yerindeki otomobil çalındı - Son Dakika
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Sinop'un Boyabat ilçesinde kullanılmayan iş yerindeki otomobil çalındı

Zincirlikuyu Mahallesi Eczane Caddesi'nde iki yıl önce hayatını kaybeden Hüseyin Nezih Karahan'a ait olduğu öğrenilen, kullanılmayan dükkanın içinde iki yıldır park halinde bulunan 57 AD 722 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sinop\'un Boyabat ilçesinde kullanılmayan iş yerindeki otomobil çalındı
07.01.2024 - 14:23,
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Sinop'un Boyabat ilçesinde kullanılmayan iş yerindeki otomobil çalındı.

Zincirlikuyu Mahallesi Eczane Caddesi'nde iki yıl önce hayatını kaybeden Hüseyin Nezih Karahan'a ait olduğu öğrenilen, kullanılmayan dükkanın içinde iki yıldır park halinde bulunan 57 AD 722 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Şikayet üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dükkanda inceleme yaptı.

Hırsız ya da hırsızların gece saatlerinde camlarını kırarak içeri girdikleri dükkanın kapılarını açarak otomobili çaldıkları belirlendi.

Zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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