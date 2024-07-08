Sinop'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Sinop'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

08.07.2024 15:43
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Sinop'un Boyabat ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yasin Topçu'nun (19) kullandığı 57 DE 349 plakalı minibüs, Alibeyli köyü mevkisinde Selver Çevik (43) idaresindeki 57 AAJ 496 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Beyza Çevik (41) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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