Sinop\'ta Muhtar Adayına Silahlı ve Baltalı Saldırıya 12 Gözaltı

Muş Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapılan mart ayı meclis toplantısında, şehrin inşası ve ihyası konusunda önemli adımlar atıldığı belirtildi. Asya, toplumun her kesimi için güzel işlere imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve siyasetin hizmet üretmek amacıyla yapıldığını vurguladı. Gelecek dönemde de aynı anlayışla hareket edeceklerini ve şehrin daha güzel bir şekilde inşa edilmesi için mücadele edeceklerini ifade etti.