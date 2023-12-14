Sinop\'ta öğrenciler Filistin\'e destek kampanyası düzenledi

Sinop'un Boyabat ilçesinde öğrenciler, biriktirdikleri harçlıkları Filistin'e destek kampanyasına bağışladı.

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu yönetimi Filistin halkına yapılan zulme dikkat çekmek ve onlara destek olmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bu doğrultuda öğrenciler biriktirdikleri harçlıkları ve velilerinin de destekleriyle beraber topladıkları 16 bin 515 lirayı Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e ulaştırılmak üzere İlçe Müftülüğüne teslim etti.

Öğrenciler ayrıca okulda Filistin panosu oluşturarak, Filistin ve Mescid-i Aksa konulu resimler yaparak ayraç tasarımı gerçekleştirdi.

Filistin renkleriyle bileklik ören öğrenciler, söz konusu bileklikleri dağıtarak, Filistin'de yapılan zulme dikkat çekti.