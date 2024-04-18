Sinop\'un Ayancık ilçesinde otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı

Kastamonu Belediye Başkanı Ulaşım Sorununu Çözmek İçin Toplantı Yaptı

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, göreve başlamasının ardından şehir içi ulaşım problemini çözmek için S.S. Kastamonu Özel Halk Otobüsü İşletmesi ile toplantı gerçekleştirdi. Ulaşım master planı, mesafeye göre ücret, sarı otobüs ve otoparklar gibi konuları bilimsel ve akılcı çözümlerle hayata geçireceklerini belirtti.