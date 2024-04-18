Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı

Sinop\'un Ayancık ilçesinde otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde F.I'nın kullandığı otomobil, Yenikonak köyünde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

18.04.2024 19:08
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Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

F.I'nın kullandığı 57 EA 153 plakalı otomobil, Yenikonak köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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