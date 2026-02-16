Sinop\'ta Sıfır Atık Tiyatro ile Anlatıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde çocuklara sıfır atık ve geri dönüşümün önemini göstermek amacıyla tiyatro gösterisi yapıldı.

Kentte daha temiz çevre için sıfır atık ve geri dönüşüm konularında toplumsal farkındalık yaratmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kentte faaliyet gösteren Sinop Hayaller Tiyatrosu tarafından Türkeli ilçesinde üç okulda, sıfır atık ve geri dönüşümün öneminin konu edildiği "Bora geri dönüşüm yolunda" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Yönetmenliğini Enes Cangül'ün yaptığı oyunda, çocuklara çevreye bırakılan çöplerin doğaya verdiği zararlar anlatılarak sıfır atık ve geri dönüşümün önemine dikkati çekiliyor.

Sinop Hayaller Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Enes Cangül, projeye katkı sunan kamu kurumlarına ve iş insanlarına teşekkür ederek, şu görüşleri dile getirdi:

"Türkeli'nde üç okulda yüzlerce çocuğumuza ulaşmak ve onların gözlerindeki farkındalığı görmek bizim için en büyük kazanım oldu. Bu proje yalnızca bir tiyatro gösterisi değil, geleceğe bırakılan bilinçli bir izdir. Proje kapsamında oyunumuzu farklı ilçelerde de öğrencilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz."