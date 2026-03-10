Sinop'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sinop'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sinop\'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
10.03.2026 19:49
Sinop'ta M.K.'nin silahlı saldırısına uğrayan İ.K. hastanede kurtarılamadı, saldırgan yakalandı.

Sinop'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle Gazi Caddesi'ndeki bir iş yerinde arkadaşlarıyla oturan İ.K'ye, bu sırada buraya gelen M.K. tarafından tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan M.K. emniyet güçlerince Uğur Mumcu Meydanı'nda yakalandı.

Kaynak: AA

Sinop'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

SON DAKİKA: Sinop'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
