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Sinop'ta tartıştığı amcasının tüfekle vurduğu yeğen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sinop'ta tartıştığı amcasının tüfekle vurduğu yeğen hayatını kaybetti

Sinop'un Mertoğlu köyünde Suat K. ile amcası Cemil K. arasında çıkan tartışma sonucunda amca, yeğenine tüfekle ateş etti. Yaralanan Suat K, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Jandarma, zanlı Cemil K'yi gözaltına aldı.

Sinop\'ta tartıştığı amcasının tüfekle vurduğu yeğen hayatını kaybetti
29.12.2023 - 11:05,  Güncelleme: 11:06
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Sinop'ta tartıştığı amcasının tüfekle vurduğu yeğen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Mertoğlu köyünde Suat K. ile akrabaları İsmail, Cemil ve Doğan K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda amca Cemil K, yeğeni Suat K'ye tüfekle ateş etti.

Yaralanan ve ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suat K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, zanlı Cemil K'yi gözaltına aldı. ???????

Kaynak: AA
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Jandarma, Sinop, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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