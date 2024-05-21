Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası Kutlamaları - Son Dakika
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Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası Kutlamaları

Sinop\'ta Türk Mutfağı Haftası Kutlamaları

Sinop'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel lezzetler tadıldı ve yarışmalar gerçekleştirildi. Valilik koordinesinde gerçekleştirilen etkinliklerde kente özgü coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı yapıldı. Sırık kebabı, mantı, ıslama ve nokul gibi yöresel ürünlerin sergilendiği etkinlikte, vatandaşlar yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu. Vali Mustafa Özarslan, Türk mutfağının çeşitliliğine vurgu yaparak, insanların fast food yerine eskiye dönük lezzetlere özlem duyduğunu belirtti.

21.05.2024 13:34
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Sinop'ta, bu yıl üçüncüsü kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamımda yöresel lezzetler tadıldı, yarışmalar gerçekleştirildi.

Valilik koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Uğur Mumcu Meydanı'nda kadın kooperatifleri, halk eğitimi merkezleri eğitmenleri, gastronomi dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kente özgü coğrafi işaretli ürünlerin tadımı ve tanıtımı yapıldı.

Sırık kebabı, mantı, ıslama ve nokul gibi kente özgü ürünlerin sergilendiği etkinlikte, yöresel yemek yarışması da düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar yöresel lezzetlerin tadına bakarak, yemekler hakkında bilgi aldı.

Vali Mustafa Özarslan, gazetecilere, dünyada artık fast food nedeniyle tüm mutfakların birbirine benzemeye başladığını söyledi.

Artan fast food tüketimi nedeniyle insanların eskiye dönük lezzetlere özlem duyduğunu vurgulayan Özarslan, Türk mutfağının da bu konuda çok önemli ürünlere sahip olduğunu dile getirdi.

Özarslan, özellikle gastro turistlerin yerel tatları tatmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yemeklerimiz aslında kimliğimiz. Bir kimlik hadisesi. Geçmişten hünerli ellerden bize gelen, zamanın ruhuna uygun olarak da çeşitlendirdiğimiz ürünümüz. Dünya artık tek tipleşmeye gidiyor. Bütün mutfaklar fast food nedeniyle birbirine benzemeye başladı ama insanlık bunu kabul etmez, insanlık çeşitliliği sever. Özellikle Emine Erdoğan hanımefendiye, Kültür ve Turizm Bakanı'mıza çok teşekkür ediyorum. Kendileri bu kültürün devamı için liderlik yapıyor. Biz de il bazında bu projeye destek veriyoruz. Bu destek, istikrarlı bir şekilde devam edecek."

Etkinliğe katılan Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi Bölümü öğrencisi Mevlüt Emre Gül ise Türk mutfağının kendi içinde birçok lezzeti barındırdığına dikkati çekerek, "Toplum olarak Batı mutfağı yerine daha çok yöresel lezzetlerin tüketimine ağırlık vermeliyiz. Yöresel lezzetlere bakınca aslında Batı yanlısı değil de daha kendi iç lezzetlerimize dönmenin daha güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü çok farklı, güzel yemeklerimiz var. Eski ama bir o kadar lezzetli ürünler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Özarslan, Sinop, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası Kutlamaları - Son Dakika

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