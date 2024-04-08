Sinop\'ta Türk Polis Teşkilatının 179. yıl dönümü törenle kutlandı

Sinop'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Çetiner, burada yaptığı konuşmada, teşkilatlarının kurulduğu 1845 yılından bugüne toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla görev yaptığını söyledi.
Temel hak ve özgürlüklerin korunması gibi çok önemli görevler de üstlenen teşkilatlarının milletin huzuru ve güvenliği için bundan sonra da var gücüyle çalışmaya devam edeceğine vurgu yapan Çetiner, "İlgili polis birimlerimiz, vatandaşlarımızın her derdinde koşup çaldığı ilk kapı, vatandaşın hukuk sistemiyle temas kurduğu başlangıç noktasıdır. Bilinmelidir ki emniyet teşkilatımız devletimize, milletimize ve değerlerimize karşı yapılan her türlü saldırıya karşı mücadelesini kararlılıkla devam ettirecektir." dedi.
Çetiner ve beraberindeki heyet daha sonra şehit polis memurlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti.
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