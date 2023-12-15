Sinop\'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet ilkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler evlerinden getirdikleri yöresel yiyecek ve içecekleri öğretmen ve velilere ikram etti.

Etkinlikte bölgede yetişen ürünler tanıtıldı ve tutumlu olmanın önemi anlatıldı.

Saraydüzü

Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Davut Boztaş köy ziyaretlerinde bulundu.

Kazaklı ve Asarcık Camili köylerini ziyaret eden Boztaş, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Boztaş, muhtarlardan köylerin ihtiyaçları konusunda da bilgi aldı.