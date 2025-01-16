Sinop\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince Gerze ilçesinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edilen bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, adreste yapılan aramada, 29 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu yapımında kullanılan madde ve malzemeler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar altın ve para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyeti işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.