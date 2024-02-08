Sinop\'ta Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Etkinliği Devam Ediyor

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Sinop Valiliği tarafından başlatılan "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği devam ediyor.

Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı, Kıbrıs gazisi Mehmet Özgen'in moderatörlüğünde, 15 Temmuz Gazisi Zekeriya Yaşar ve Şehit Tankçı Er Bülent Yalçın'ın annesi Nevin Yalçın yaşadıklarını anlattı.

Vali Mustafa Özarslan, programda yaptığı konuşmada, "İstiklal ve istikbalimizin kahramanları gazilerimiz ile geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı bir araya getirmeye devam ediyoruz." dedi.

Özarslan, "Vefa, büyük milletlerin evlatlarının gönlünde bulunur. Unutmayın ki tarihini bilen, özüne sahip çıkan ve bunu gelecek nesillere aktarmayı başaran milletler, sonsuza kadar var olacaktır." diye konuştu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.