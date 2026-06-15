Sinop'taki TOKİ Konutları Tamamlandı - Son Dakika
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Sinop'taki TOKİ Konutları Tamamlandı

Sinop\'taki TOKİ Konutları Tamamlandı
15.06.2026 18:09
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Bakan Kurum, Sinop'ta 317 konut ve sosyal alanların tamamlandığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önceki sosyal konut projeleri kapsamında Sinop'ta ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleriyle dar gelirli vatandaşlara Türkiye'nin dört bir yanında yeni yaşam alanları kurmaya devam ediyor.

Daha önceki sosyal konut projeleri kapsamında Sinop'ta toplam 23 bin 830 metrekare alanda 317 konut ve 4 iş yerinin daha yapımı tamamlandı. Teslim edilen konutların yanı sıra okul, cami, sağlık ocağı, ticaret alanı, dinlenme alanı, yürüyüş ve bisiklet yolu, açık hava spor sahası, çocuk oyun parkı ve geniş peyzaj düzenlemeleri ile yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturuldu.

Bakan Murat Kurum da Sinop'ta TOKİ konutlarında yaşayan ev sahiplerinden Seçil Akdemir'in "TOKİ bir ailenin ihtiyacı olan her şeyi düşünmüş" sözlerine mesajında yer vererek, "Uygun ödeme imkanlarından faydalanarak ev sahibi olan ailelerimiz şimdi sağlam ve modern yuvalarında manzaranın keyfini çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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