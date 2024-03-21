Sinop, Tokat ve Çorum\'da Nevruz Bayramı etkinlikleri düzenlendi

Sinop, Tokat ve Çorum'da Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Sinop Üniversitesi tarafından Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama etkinliği gerçekleştirildi.
15 Temmuz Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlik, halk oyunları gösterisiyle başladı. Ardından temsili demir dövme yapılan etkinlik, yakılan ateşin üzerinden atlanmasıyla devam etti.
Öğrenci ve akademisyenlerin yumurta tokuşturduğu etkinlik, Gençlik Merkezi Geleneksel Türk Okçuları tarafından yapılan ok atışlarıyla sona erdi.
Tokat
Nevruz Bayramı dolayısıyla Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesinin desteğiyle, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik Kampüsü Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda program düzenlendi.
Vali Numan Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, nevruzun köklü bir tarihi geçmişi bulunduğunu dile getirerek, baharın ve yenilenmenin müjdeleyicisi olduğunu söyledi.
Hatipoğlu, katılımcıların ve Tokatlıların Nevruz Bayramı'nı ve ramazan ayını tebrik etti.
TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da doğanın uyanışını, bereketi ve yeniden doğuşu simgeleyen nevruzu kutlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Programda daha sonra katılımcılar, demir dövüp yumurta tokuşturdu.
Çorum
Çorum'da Nevruz Bayramı dolayısıyla kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin desteğiyle Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Çorum Belediyesi mehter takımı gösteri sundu.
Halk oyunları gösterisiyle devam eden etkinlikte öğrenciler şiirler seslendirdi.
Programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
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