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Sinop Türkeli'de Beş Katlı Bir Binanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Sinop Türkeli'de Beş Katlı Bir Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan Ahmet O'ya ait beş katlı bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın sonucunda çatıda hasar meydana geldi.

Sinop Türkeli\'de Beş Katlı Bir Binanın Çatısında Yangın Çıktı
30.12.2023 - 11:49,
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Sinop'un Türkeli ilçesinde beş katlı bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçe merkezi Tümerkan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta Ahmet O'ya ait beş katlı binanın çatı kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın sonucu çatıda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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