Sinop\'un Gerze ilçesinde dilenciye yapılan işlemde 2 bin 500 lira bulundu

Sinop'un Gerze ilçesinde zabıta ekiplerince işlem yapılan dilencinin üzerinde, 2 bin 500 lira bulundu.
Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yeri mevkisinde dilenen P.K'yi zabıta merkezine götürdü.
P.K'nin üzerinde yapılan aramada 2 bin 500 lira bulunduğu belirlendi.
Dilencilik yoluyla elde edildiği belirlenen paraya el konuldu, P.K'ye idari para cezası uygulandı.
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