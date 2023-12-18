Sinop Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencileri Yarışmalarda Başarı Elde Ediyor

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, katıldıkları yarışmalarda dereceler elde ediyor.

Üniversite bünyesinde dört yıl önce eğitime başlayan, 250 öğrencinin öğrenim gördüğü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, geleceğin şef adaylarını yetiştiriyor.

Bölümde görevli akademisyenlerce hem teorik hem de pratik eğitim verilen öğrencilere, Türk ve dünya mutfağının yanı sıra yöresel lezzetlerle ilgili bilgi aktarılıyor.

Aldıkları eğitimle meslek hayatları öncesi bilgilerini pekiştiren öğrenciler, katıldıkları yarışmalardan da derecelerle dönüyor.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasibe Yazıt, AA muhabirine, gastronomi ve mutfak sanatları dalının son yıllarda öğrenciler tarafından oldukça tercih edildiğini söyledi.

Özellikle uygulamalı eğitimlerin öğrencileri meslek hayatları öncesi hazır hale getirmede önemli yer tuttuğunu vurgulayan Yazıt, ellerinden gelen tüm desteği öğrencilerine sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Bu yıl üç öğrenci ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece kazandı

Öğrenmenin yanı sıra yarışmanın öğrencilerde öz güven oluşmasına önemli katkı sunduğuna dikkati çeken Yazıt, öğrencilerinin katıldıkları yarışmalarda elde ettikleri başarıların kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Bu yıl bölümlerinde eğitim gören üç öğrencinin katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda birincilik ve ikincilik elde ettiğini anlatan Yazıt, şöyle devam etti:

"Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü çok ciddi rağbet görüyor, öğrencilerimizin bilinçli şekilde buraya geldiklerini görüyoruz. Gelen öğrenciler çok istekli, bu da bizi eğitimciler olarak motive ediyor. Derslerde öğrendiğimiz şeylerin dışında öğrencilerimiz yarışmaları takip ediyor. Bizler de onları yönlendiriyoruz. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan öğrencilerimizden güzel sonuçlar aldık. Türk Mutfağı Haftası'nda geçen yıl mezun olan öğrencilerimizin pek çok derecesi oldu. Bu sene lakerda (tuzlu balık) yarışmasında iki öğrencimiz birinci, 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası GastroAntalya yemek yarışmasında da bir öğrencimiz ana yemek tabağıyla ikinci olarak bizleri gururlandırdı."

Yazıt, Türk ve dünya mutfağının yanında yöresel lezzetlerin de öğrencilere aktarımın önemine işaret ederek, "Yöresel işletmelerle irtibat halinde workshoplar yapıyoruz. Yani Sinop yöresel lezzetleri konusunda aşçılarla, işletmelerle işbirliğinde mutfakta uygulamalar yapıyoruz. Onları burada bir araya getirerek, yöresel lezzetlerle ilgili tadım yapabiliyoruz." dedi.

Öğrencilerin hedefi Türk mutfağını dünyada daha bilinir yapmak

Uluslararası GastroAntalya yemek yarışmasında ana yemek tabağıyla ikincilik elde eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencisi Birsen Gedik ise daha büyük başarılar kazanmayı amaçladığını söyledi.

Üniversitede aldıkları eğitimin kendilerine önemli birikim sağladığının altını çizen Gedik, "Burada gayet güzel eğitim görmekteyiz. Bu açıdan hocalarımız gelişmiş ve yeterliler. Bundan sonraki süreçte de uluslararası ve ulusal yarışmaları takip edeceğim, daha iyi ödüllerle okulumuza dönmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sinop Lakerda Festivali'nde birinci olan 4. sınıf öğrencisi Elif Keleş de Türk mutfağını dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Bu hedef için eğitim aldık. Aldığımız eğitimle üniversitemizin sağladığı imkanlarla ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar kazandık. Hedefimiz tüm dünyada Türk mutfağını daha bilinir ve tanınır hale getirmek. Bunu, gençler olarak başaracağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.