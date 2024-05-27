Sinop Üniversitesi\'nin 17. kuruluş yıl dönümü kutlamaları

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Sinop Üniversitesinin 17'nci kuruluş yıl dönümü kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, akademik personel ve öğrencilerin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Eski otogar mevkisinden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Buradaki törende Rektör Taşdemir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Taşdemir ve beraberindeki heyet Vali Mustafa Özarslan'ı makamında ziyaret etti.

Üniversite Öğrenci Yaşam Merkezi'ndeki kutlamalarda ise geleneksel mezunlar buluşması pilav günü etkinliği yapıldı. Müzik dinletisi ve folklor gösterilerinin yapıldığı etkinlik, çeşitli sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kutlama çerçevesinde ayrıca Türk Kızılayı tarafından merkezde açılan stantta öğrencilerce kan bağışında bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, AA muhabirine, üniversite olarak kuruluşlarının 17'nci yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını söyledi.

Hafta boyunca sürecek kutlamalarla şehirle üniversite bütünlüğünü sağlayacaklarını anlatan Taşdemir, ilk gün etkinliklerini de yoğun bir katılımla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Taşdemir, üniversite olarak akademik ve bilimsel açıdan her geçen gün büyümeye devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Üniversitemizin akademik etkinliğini artıracak şekilde ileriye dönük çalışmalar yapıyoruz. Bir vizyonumuz var. Bu vizyon çerçevesinde bu sene değişik programlar açtık. Bu programları biraz daha şekillendireceğiz. Sinop Üniversitesinin hem akademik hem de bilimsel yönden Türkiye ve dünya sıralamasındaki yerini daha yukarılara çekecek planlamalar yaptık. Şu an sayımız 15 bin civarında. Tabii öğrenci sayısını çok fazla artırtmak da iyi değil. Daha çok eğitim, öğretim kalitesini artıracak akademik seviyemizi artıracak şehirle daha temas eden bir üniversite hayalimiz var."

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Elanur Çelebi ise Sinop Üniversitesinde eğitim görmekten mutlu olduğunu söyledi.

Çelebi, "Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. O telaşeden çıkıp buraya gelince insan biraz içe dönüyor. İnsan huzur buluyor. Rektörümüz, akademisyenlerimiz, hocalarımız gerçekten çok ilgililer. Etkinliklerimiz zaten sürekli oluyor. Burada olmaktan mutluyuz." diye konuştu.