Yeni Adli Yıl Törenleri Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da Kutlandı - Son Dakika
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Yeni Adli Yıl Törenleri Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da Kutlandı

Yeni Adli Yıl Törenleri Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya\'da Kutlandı

Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da yeni adli yılın açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde, adaletin önemi vurgulanırken, yargının bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü konuları gündeme getirildi. Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, yargı sisteminin demokrasi ve temel hakların güvencesi olduğunu belirtirken, diğer illerde de baro başkanları ve yetkililer, adaletin tecelli etmesi için mücadele edeceklerini ifade ettiler.

02.09.2024 16:16
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Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da yeni adli yılın açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Pektaş, yaptığı konuşmada, yargı erkinin, devletin üç temel güç unsurundan biri olduğunu söyledi.

Bütün mahkemelerde yazılı olarak bulunan "adalet mülkün temelidir" sözünün güçlü bir yargı teşkilatının devletin devamlılığındaki rolünü ifade ettiğini vurgulayan Pektaş şunları kaydetti:

"Adalet, toplumda yaşayan insanların olduğu kadar, toplumların da geleceğinin en önemli teminatıdır. İnsan vicdan ve bilincinde en köklü duygu adalettir. Adalet, toplum açısından da en nitelikli değerdir ve bu nedenle tüm vicdanlarda özümsenmesi gerekir. Adaletin tesisi görevi yargı mekanizmasında olduğundan bahisle, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin en büyük güvencesi olan güçlü bir yargı sistemi toplumlar açısından hayati öneme sahiptir."

Sinop Barosu Başkanı Funda Öztürk Altuntaş ise barolar olarak yeni adli yılda da adaletin en doğru şekilde tecelli edebilmesi için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Törene, Sinop Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Hatipoğlu, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.

Tokat

Tokat'ta adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adliye binası önündeki Atatürk Anıtı'na, Baro Başkanı Volkan Bozkurt çelenk sundu.

Bozkurt, yaptığı konuşmada, yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak bugüne kadar bir yandan mesleğimizin ağır sorunlarına çözüm aramak için mücadele ederken öte yandan insan hakkı ihlallerine karşı onurlu yaşam hakkından, olağanüstü mahkemelere karşı bağımsız mahkemelerden, keyfiliğe karşı liyakatten, cezasızlığa karşı kanun önünde eşitlikten, darbe ve darbe girişimlerine karşı demokrasiden, şiddete karşı mağdurdan, baskı ve engellemelere karşı özgürlükten yana olduk. Demokrasinin en önemli unsuru olarak seçmenin iradesine saygı duyulmasını, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını, anayasal düzenin de bir gereği olarak AYM kararlarına uygun hareket edilmesini savunduk." dedi.

Daha sonra Baro sosyal tesislerinde kokteyl düzenlendi.

Kastamonu

Adli yılın açılışı dolayısıyla Atatürk büstüne, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kastamonu Barosu tarafından çelenk konuldu.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Özen, konuşmasında, görevi başında şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ı rahmetle anarak, yeni adli yılın adliye teşkilatı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir ise son 5 yılda hakim-savcı ve avukat sayısında yüzde 50'nin üzerinde atış olduğunu söyledi.

Avukatlar olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını anlatan Demir, "Özverili ve çalışkan hakim-savcı ve yargı mensuplarımızın da aynı kararlılıkta olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Amasya

Amasya'da tören kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ile Baro Başkanı Bahadır Tekeş, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Yeni adli yılın ülke için adaletin tecelli ettiği bir yıl olmasını dileyen Baro Başkanı Tekeş, "Adalet duygusunun yara aldığı toplumlarda bireylerin hak ve özgürlüklerinden bahsedilemez. Adaletin tesisi için fedakarca görev yapan avukat meslektaşlarımıza, hakimlerimize, savcılarımıza ve yargı çalışanlarımıza görevlerinde üstün başarılar ve kolaylıklar diliyoruz." diye konuştu

Amasya Adliyesinde düzenlen programa, Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, Adalet Komisyon Başkanı Ömer Yoldaş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Metin, hakim, savcı, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Adli Yıl Törenleri Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da Kutlandı - Son Dakika

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