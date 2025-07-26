Sinotruk Kenya\'da Yeni Kamyon Modellerini Tanıttı

NAİROBİ, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çinli ağır hizmet kamyon üreticisi Sinotruk, Kenya'da H2 hafif hizmet kamyon ve H3 orta hizmet kamyon modellerini perşembe günü piyasaya sürdü. Sinotruk ülkede yerel distribütör olarak CFAO Mobility ile çalışıyor.

Sinotruk'un CFAO Mobility Genel Müdürü Sarfraz Premji, Kenya'nın başkenti Nairobi'de gazetecilere yaptığı açıklamada daha fazla yük kapasitesine ve daha büyük yakıt tanklarına sahip olan yeni modellerin, sık sık yakıt ikmali yapılması zorunluluğunu azaltıp daha uzun mesafeli taşımacılığı mümkün kıldığını söyledi. Premji, bu özelliklerin nakliye sektöründe devrim yaratacağını ve genel yakıt maliyetlerinde tasarruf sağlayacağını belirtti.

Premji, Çin'de üretilen kamyonlarının Afrika'nın yol altyapısına uygun olarak tasarlandığı için Kenya pazarında giderek daha popüler hale geldiğini dile getirdi.

Sinotruk'un Kenya Pazarı Satış Müdürü Alex Cui, Çin'de üretilen kamyonlarının Kenya'da yerel olarak monte edildiğine dikkat çekti. Cui, teslimat süresini önemli ölçüde kısaltan bu uygulamanın, ürün bulunabilirliğini artırdığını ve ülke genelindeki müşteriler için satış sonrası desteği güçlendirdiğini vurguladı.

Bu lansman, Sinotruk International ile Kenya Araç Üreticileri arasında kısa süre önce imzalanan ve Sinotruk araçlarının yerli montajını artırmaya yönelik stratejik işbirliğini başlatan mutabakat zaptının ardından gerçekleşti.