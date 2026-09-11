ŞİÖ üyeleri Beijing'de temel eğitim merkezi açtı, odak yapay zeka ve öğretmen eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ŞİÖ üyeleri Beijing'de temel eğitim merkezi açtı, odak yapay zeka ve öğretmen eğitimi

ŞİÖ üyeleri Beijing\'de temel eğitim merkezi açtı, odak yapay zeka ve öğretmen eğitimi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Shanghai İşbirliği Örgütü üyeleri, temel eğitimde işbirliğini artırmak üzere Beijing'in Chaoyang bölgesinde yeni bir merkez açtı. Yapay zeka, gençlik değişimleri ve öğretmen eğitimine odaklanacak merkez, üye ülkelerden eğitim yetkilileri ile temel eğitim kurumlarına açık olacak.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü üyelerinin, temel eğitimde işbirliğini artırmak üzere Çin'in başkenti Beijing'de açtığı yeni merkez, yapay zeka, gençlik değişimleri ve öğretmen eğitimine odaklanacak.

Üye ülkelerin, perşembe günü açılışı yapılan Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü Temel Eğitim İşbirliği Merkezi'ni, temel eğitimin geliştirilmesine yönelik deneyimlerin paylaşılacağı bir platform olarak kullanması bekleniyor.

Eğitim yetkilileri yaptıkları açıklamada, Çin'in dijital olarak etkin ve yapay zeka destekli eğitimden faydalanarak eğitim, bilim, teknoloji ve yetenek alanlarında örgüt üyeleriyle tatbiki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Merkez, Beijing'in Chaoyang bölgesinde bulunuyor. Merkezin kapıları, merkezin geliştirilmesine katkıda bulunacak ülke genelinde temel eğitim kurumlarına ve örgüt üyesi ülkelerden eğitim yetkililerine açık olacak.

Haziran 2001'de altı kurucu üye tarafından Shanghai'da kurulan Shanghai İşbirliği Örgütü, 50'nin üzerinde bölgeyle yürüttüğü işbirliği sayesinde kapsadığı coğrafi alan ve nüfus açısından dünyanın en büyük kapsamlı bölgesel organizasyonu konumuna gelmiş durumda.

Kaynak: Xinhua

Yapay Zeka, Shanghai, Gençlik, Güncel, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİÖ üyeleri Beijing'de temel eğitim merkezi açtı, odak yapay zeka ve öğretmen eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü
Sanayi sitesi Teksas’a döndü Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi Sanayi sitesi Teksas’a döndü! Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Kongo’da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi Kongo'da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi
Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı

14:10
Recep Yazıcıoğlu’nun hayali harabeye döndü
Recep Yazıcıoğlu'nun hayali harabeye döndü
14:09
İsmail Kartal’ın istifasının perde arkası ortaya çıktı Eğer doğruysa yer yerinden oynar
İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
13:59
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
13:24
Ekrem İmamoğlu’na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası Siyasi yasak kararı da verildi
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi
13:21
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 14:18:49. #7.12#
SON DAKİKA: ŞİÖ üyeleri Beijing'de temel eğitim merkezi açtı, odak yapay zeka ve öğretmen eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement